Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 6 lirayı geçti
flaş... İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama...
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha...
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin...

DHA DIŞ – İngiltere’de nefes kesen polis takibi su kanalında son buldu

İngiltere () – İngiltere’de 10 dakika süren çalıntı araç takibi, aracın su kanalına uçmasıyla son buldu. Kaza sonrası üç şüpheli, yaya olarak kaçmaya çalıştıkları sırada polis tarafından yakalandı. Olay, İngiltere’nin West...

DHA DIŞ – İngiltere’de nefes kesen polis takibi su kanalında son buldu

İngiltere () – İngiltere’de 10 dakika süren çalıntı araç takibi, aracın su kanalına uçmasıyla son buldu. Kaza sonrası üç şüpheli, yaya olarak kaçmaya çalıştıkları sırada polis tarafından yakalandı.

Olay, İngiltere’nin West Midlands bölgesinde yer alan Birmingham şehrinde meydana geldi.

İçinde 3 kişinin bulunduğu beyaz otomobilden şüphelenen sivil polisler yaptıkları plaka sorgusunda aracın çalıntı olduğunu tespit etti. Şüpheliler, polisin ‘dur’ ikazı sonrası kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren takibin ardından şüpheliler, Chinn Brook Dinlenme Alanı’na girdi.

Bir şüpheli çim alanda ilerleyen araçtan inip yaya olarak kaçarken, diğer şüpheliler araçla kaçmayı sürdürdü. Dinlenme alanında su kanalını fark etmeyen şüpheliler, araçla kanala uçtu; polis aracı ise kanala düşmek üzereyken durabildi. Yaya olarak kaçan şüpheli kanal üzerinden karşıya atlayarak kaçmayı sürdürdü.

Havadan da takip edilen 3 şüpheli kısa süre sonra yakalandı.

West Midlands Polisi’nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, çalıntı araçtaki 18, 17 ve 16 yaşında olduğu belirtilen 3 şüphelinin yakalandığı ve ‘araç hırsızlığı şüphesiyle’ gözaltına alındığı duyuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------
-Bir şüphelinin kanaldan karşıya atlaması
-Polisin takibe aldığı aracın (BEYAZ) su kanalına uçması
-Polis aracının (MAVİ RENKTE OLAN) kanala düşmek üzereyken durması
-Şüphelilerin yaya olarak kaçmaya çalışması
-Kaza sonrası görüntüler
-Olay yerinden fotoğraflar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328