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DHA DIŞ –İngiltere’de ırkçı siyasetçi, yüzüne içecek atan genci darp etti

İngiltere () - Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için bağımsız aday olarak kampanya yürüten aşırı sağcı politikacı Tommy Robinson, yüzüne içecek fırlatan bir genci darp etti. Amatör bir kamera tarafından kaydedilen ve tepki çeken...

DHA DIŞ –İngiltere’de ırkçı siyasetçi, yüzüne içecek atan genci darp etti

İngiltere () - Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için bağımsız aday olarak kampanya yürüten aşırı sağcı politikacı Tommy Robinson, yüzüne içecek fırlatan bir genci darp etti.

Amatör bir kamera tarafından kaydedilen ve tepki çeken olay İngiltere'nin Warrington şehrinde yaşandı.

İslam karşıtı söylemleri ile tanınan ve aşırı sağcı protesto grubu İngiliz Savunma Ligi (EDL) kurucusu Tommy Robinson (36), Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için bağımsız aday olarak kampanya yürüttüğü şehirde protesto edildi.

Tommy Robinson, kendisini protesto eden bir gence kampanyasını anlattığı sırada, genç protestocu, elindeki ‘milkshake’ içeceği Robinson’un suratına attı. Bunun karşısında çılgına dönen Robinson, gence yumruklarla saldırdı. Robinson’un yanındaki kişiler de genci bir süre darp etti.

Yerel medya, gencin polis tarafından gözaltına alındığını, ancak serbest bırakıldığını; Robinson ve beraberindekiler hakkında şu ana kadar her hangi bir işlem yapılmadığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gencin, Robinson’un yüzüne içecek atması

Robinson ve beraberindekilerin genci darp etmesi

Polis aracındaki gencin görüntüsü

Robinson’un bir başka yerde yine protestocularla kavga ettiği anlar

Robinson’un kampanya çalışmalarından görüntü

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