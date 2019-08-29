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DHA DIŞ- İngiltere’de beyaz eşya fabrikasında yangın
İngiltere’de beyaz eşya fabrikasında çıkan yangın sonrası patlamalar meydana geldi. İlk belirlemelere göre, yangında can kaybı yaşanmazken; polis ve itfaiye ekipleri vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Yangın, İngiltere’nin...
GÜNDEM 29.08.2019, 20:53
İngiltere’de beyaz eşya fabrikasında çıkan yangın sonrası patlamalar meydana geldi. İlk belirlemelere göre, yangında can kaybı yaşanmazken; polis ve itfaiye ekipleri vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.
Görüntü Dökümü
Yangın, İngiltere’nin Peterborough şehrindeki Woodston bölgesindeki bir beyaz eşya fabrikasında çıktı. Çıkan yangın sonrası patlamaların da meydana geldiği belirtilirken; yangında can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, şehrin üzerinin kara dumanla kaplandığı görüldü.
Peterborough polis teşkilatı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Şu anda Woodston'daki Celta Road'daki yangında, sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine yardım ediyoruz. Lütfen bölgeden uzak durarak bize yardımcı olun, böylece araçlarımız ihtiyaç duydukları yere ulaşabilir. Yol kapamaları da olabilir, lütfen detaylar için takipte kalın” dedi.
Görüntü Dökümü
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-Yangına dair görüntüler
-Yükselen dumanlar
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açık
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