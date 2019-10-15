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DHA DIŞ – İngiltere: Türkiye NATO'ya en fazla asker sağlayan bir müttefiktir
İngiltere parlamentosunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Dominic Raab "Türkiye'nin bazı meşru kaygıları olduğunu da anlıyoruz, Suriye'deki güney sınırlarını PKK'dan gelen tehditlere karşı güvenli hale...
GÜNDEM 15.10.2019, 16:18
İngiltere parlamentosunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Dominic Raab "Türkiye'nin bazı meşru kaygıları olduğunu da anlıyoruz, Suriye'deki güney sınırlarını PKK'dan gelen tehditlere karşı güvenli hale getirmek bu kaygılar arasında" dedi.
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Bakan Raab, "Türkiye'ye savunmaya dayalı ihracatları, sürekli ve dikkatli şekilde inceliyoruz. Bu inceleme süresince Suriye'deki operasyonda kullanılabileceğini düşünerek yeni ihracat lisansı vermeyeceğiz. Bu operasyonu kınıyoruz ama ayrıca Türkiye'nin bazı meşru kaygıları olduğunu da anlıyoruz. Suriye'deki güney sınırlarını PKK'dan gelen tehditlere karşı güvenli hale getirmek bu kaygılar arasında. Türkiye on yıllar boyunca NATO'ya en fazla asker sağlayan bir müttefiktir. Bir müttefik olarak bu tip zamanlarda net ve dürüst konuşmalıyız. Bu harekât bir müttefikten beklediğimiz bir eylem değildir" şeklinde konuştu.
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-Dominic Raab'ın İngiltere Parlamentosu'ndaki konuşması
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