DHA DIŞ- İngiltere'de 76 villayı soyan Romen çete hapse atıldı
İngiltere’de 76 lüks villayı soyarak 800 bin sterlin (5 milyon 620 bin TL) değerinde eşya çalan Romanyalı hırsızlık çetesi sonunda yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Çete üyeleri toplamda 27 yıl hapis cezası aldı. West Midlands Emniyet...
West Midlands Emniyet Müdürlüğü’nün yayınladığı güvenlik kamerasındaki görüntülerde, eve giren bir hırsızın aşağıdaki arkadaşlarına çarşaf uzattığı, onların da bu çarşafla eve tırmandığı görülüyor.
Daily Mail gazetesinin haberine göre, Romanyalı hırsızlık çetesinin üyeleri, İngiltere’nin West Midlands, West Mercia, Staffordshire ve Gloucestershire bölgelerinde 76 lüks villaya soygun gerçekleştirdi. 2014- 2018 yılları arasındaki soygunlarda, çete üyelerinin 800 bin sterlin değerinde eşya ve 63 binden sterlinden (yaklaşık 450 bin TL) fazla nakit para çaldıkları tahmin ediliyor.
Dört kişilik soygun çetesinin toplamda 27 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.
Görüntü Dökümü
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Hırsızların çarşafla pencereden giriş görüntüleri
Evin için soygun yaparken görüntüleri
Çaldıkları para ve mücevherler
Soyguncuların fotoğrafları
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