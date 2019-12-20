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DHA DIŞ - İngiltere Avam Kamarası Brexit yasasını kabul etti
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması anlaşması Brexit, Avam Kamarası’nda 358’e karşı 234 oyla kabul edildi. Anlaşmayı onaylayan yasaya göre İngiltere 31 Ocak 2020’de AB’den ayrılacak. Kabul edilen yasa bir süre daha değişikliğe...
GÜNDEM 20.12.2019, 18:09
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması anlaşması Brexit, Avam Kamarası’nda 358’e karşı 234 oyla kabul edildi. Anlaşmayı onaylayan yasaya göre İngiltere 31 Ocak 2020’de AB’den ayrılacak.
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Kabul edilen yasa bir süre daha değişikliğe açık olarak bekledikten sonra Lordlar Kamarası’na gönderilecek.
12 Aralık’ta yapılan seçimlerde Muhafazakar Parti lideri ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarihi bir zafer elde etmiş ve seçim sonuçları İngiliz halkının Brexit’i onayladığının altını çizdiği şeklinde yorumlanmıştı.
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- İngiltere Parlamentosu'ndan görüntüler
- Sonucun açıklanması
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