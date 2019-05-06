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DHA DIŞ - İngiliz Kraliyet ailesinde bebek sevinci

Aynur Tattersall, Londra () -  Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin bebeği dünyaya geldi. Prens Harry’nin eşi Sussex Düşesi Markle’ın bir erkek bebek dünyaya getirdiği duyuruldu.  “MUTLULUKTAN UÇUYORUM” Prens Harry, eşi Sussex...

DHA DIŞ - İngiliz Kraliyet ailesinde bebek sevinci

Aynur Tattersall, Londra () -  Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin bebeği dünyaya geldi. Prens Harry’nin eşi Sussex Düşesi Markle’ın bir erkek bebek dünyaya getirdiği duyuruldu. 

“MUTLULUKTAN UÇUYORUM”

Prens Harry, eşi Sussex Düşesi Markle'ın bir erkek bebek dünyaya getirdiğini ve ikisinin de sağlık durumunun çok iyi olduğunu açıklayarak, Birleşik Krallık halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.  

Duygularının tarif edemediğini ve çok mutlu olduğunu ifade eden Prens Harry, bebeğin adı konusunda hala kesin karar vermediklerini ifade etti. 

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden yapılan açıklamada, Meghan'ın İngiltere saati ile 05:26’da, 3 kilo 260 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdiği ve Prens Harry’nin doğum sırasında eşinin yanında olduğu bildirildi.

Prens Harry ve Meghan Markle çifti 2018 yılının Mayıs ayında evlenmişlerdi. 

Çift daha önce yaptıkları açıklamada kraliyet geleneklerinin aksine dünyaya gelen bebeklerinin doğum haberini gizli tutacaklarını ve kendileri kutlama fırsatına sahip olduklarında paylaşacakları yönünde açıklama yapmışlardı.  

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