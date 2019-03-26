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DHA DIŞ - İngiliz gazetesi: İngiltere Yemen’de gizli askeri eylem yürütüyor

Gonca YAGCI, () - İngiltere’nin Yemen’deki yürüttüğü gizli askeri eylemleri sırasındaki silahlı çatışmada İngiliz özel kuvvetlerine bağlı beş komandosunun yaralandığı bildirildi. İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiltere’nin Yemen’deki...

DHA DIŞ - İngiliz gazetesi: İngiltere Yemen’de gizli askeri eylem yürütüyor

Gonca YAGCI, () - İngiltere’nin Yemen’deki yürüttüğü gizli askeri eylemleri sırasındaki silahlı çatışmada İngiliz özel kuvvetlerine bağlı beş komandosunun yaralandığı bildirildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiltere’nin Yemen’deki gizli askeri eylemleri sırasında meydana gelen silahlı çatışmada, İngiltere askeri özel kuvvetlerinde görevli beş askerin yaralandığını yazdı.

Haberde komandoların İran’ın desteklediği isyancı militanlarla girdiği silahlı çatışma sırasında yaralandıkları aktarıldı.

Gazete silahlı çatışmanın Yemen’in kuzeyindeki 30 kadar İngiliz askeri birliğinin konuşlandırıldığı Sa’dah bölgesinde meydana geldiğini; askerlerin bacak ve kollarından yaralandığı ve yaralı askerlerin şu anda İngiltere’de tedavilerinin devam ettiğini yazdı.

Daily Mail gazetesi İngiliz askeri güçlerinin Yemen’de savaşıyor olmasının ortaya çıkmasının İngiltere’de sert eleştirilere neden olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan ile İran arasında devam eden Yemen’deki savaş dolayısıyla İngiliz milletvekilleri hükümeti, sivilleri hedef alarak savaş suçu işleyen Suudilere destek vermekle suçluyor.

İngiltere hükümetinin Yemen’deki savaş ile ilgili resmi duruşu ise ülkede sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulmak ve bu çözümü desteklemek olarak biliniyor.

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