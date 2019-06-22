Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hawaii’de uçak düştü: 9 ölü
İran: Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek her tehdide karşı hazırız
İran'dan ABD'nin tehtidine net cevap
Trump: İran’a saldırı emrini 10 dakika kala geri çektim
Trump: İran’a saldırı emriyle ilgili...
Ali Kemal Özcan, Öcalan'ın verdiğini öne sürdüğü mektubu okudu
Öcalan'ın verdiği mektubu okudu

DHA DIŞ - İngiliz Bakan, İran’ı ziyaret edecek

İngiltere () – İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison’un İran’ı ziyaret edeceğini açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Murrison’un yarın İran’a...

DHA DIŞ - İngiliz Bakan, İran’ı ziyaret edecek

İngiltere () – İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison’un İran’ı ziyaret edeceğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Murrison’un yarın İran’a kısa bir ziyarette bulunacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, İngiltere’nin İran ile devam eden diplomatik bir diyalogu olduğu belirtilerek, “Bölgesel gerilimin artığı ve nükleer anlaşmanın geleceğinin kritik bir evrede olduğu bu dönemde bu ziyaret, İran yönetimiyle daha açık, dürüst ve yapıcı bir katılıma olanak sağlıyor. Murrison, bölgede gerilimin düşmesi yönünde çağrıda bulunacak ve İngiltere’nin ve uluslararası kamuoyunun endişelerini dile getirecektir” ifadeleri yer aldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328