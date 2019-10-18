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DHA DIŞ – İlk kez iki kadın astronot aynı anda uzay yürüyüşü yaptı
ABD’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumu NASA, bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) tarihi canlı yayın yaptı. Tarihte ilk defa iki kadın astronot aynı anda uzay yürüyüşü yaptı. NASA, istasyon veya mekik dışında...
GÜNDEM 18.10.2019, 17:40
ABD’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumu NASA, bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) tarihi canlı yayın yaptı. Tarihte ilk defa iki kadın astronot aynı anda uzay yürüyüşü yaptı.
Görüntü Dökümü
NASA, istasyon veya mekik dışında yapılan her türlü faaliyeti ‘uzay yürüyüşü’ olarak adlandırıyor. İstasyonda bulunan Christina Koch ve Jessica Meir isimli uçuş mühendisi astronotlar, istasyondan uzay boşluğuna birlikte çıkarak bozulan güç kontrol parçalarını değiştirdiler. Tarihte uzay yürüyüşünü gerçekleştiren ve sadece kadınlardan oluşan ekip, bir ilki gerçekleştirdi. NASA ise bu tarihi anları canlı olarak yayınladı.
Görüntü Dökümü
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-Astronot kadınların bozulan güç kontrol parçalarını değiştirme anları
-Uzay istasyonundan görüntüler
-Detaylar
20°
açık
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