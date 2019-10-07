banner314

banner325

Son Dakika

DHA DIŞ- İklim protestocuları Londra’yı kilitledi

İngiltere’nin başkenti Londra’da, hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele yolunda daha fazla adım atması gerektiğini savunan ‘Extinction Rebellion’ (Yok Oluş İsyanı) hareketi, protesto düzenledi. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı...

GÜNDEM 07.10.2019, 15:35
DHA DIŞ- İklim protestocuları Londra’yı kilitledi
İngiltere’nin başkenti Londra’da, hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele yolunda daha fazla adım atması gerektiğini savunan ‘Extinction Rebellion’ (Yok Oluş İsyanı) hareketi, protesto düzenledi. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı protesto gösterileri nedeniyle başkentte hayat durdu. 

Londra'da dikkat çeken birçok gösteri yapan Yok Oluş İsyanı adıyla bir araya gelen iklim aktivistleri, yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı bir protesto gösterisi düzenledi. Başkent Londra'nın önemli noktalarında Pazar gecesinden itibaren çadırlarla kamp kurmaya başlayan göstericiler, sabah saatlerinde Londra'da parlamento ve başbakanlık binasının bulunduğu caddeler dahil olmak üzere, şehrin ana yollarını trafiğe kapatarak trafikte aksamalara neden oldu. 

35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Londra polisinden yapılan açıklamada, kamu huzurunu bozma amaçlı planlar yapma şüphesiyle 7’si kadın, 35 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.  Londra polisi, gözaltı operasyonlarına Cumartesi günü başladı.

Yok Oluş İsyanı sözcüsü yaptığı açıklamada "Hükümetten, enerjisini ve kaynaklarını hepimizi tehdit eden iklim ve ekoloji krizine ayırmalarını istiyoruz" dedi. 

LONDRA’DA HAYAT DURMUŞTU

Grubun Nisan ayında 11 gün boyunca düzenlediği eylemlerde, başkentin yolları kapatılmış, toplu taşıma araçlarını engellemişti. O tarihten sonra 50 ülkede örgütleşen grup, Bugünden itibaren, 2 hafta boyunca dünya genelinde 60 şehirde eylemler yapmayı planlıyor.

Görüntü Dökümü
------------------------------------
-Protestolardan görüntüler
-Protestocuların görüntüleri

Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
İmsak 05:36
Güneş 07:00
Öğle 12:57
İkindi 16:08
Akşam 18:43
Yatsı 20:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2