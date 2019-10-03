DHA DIŞ- İklim eylemcileri İngiltere Hazine Bakanlığı’nı kırmızıya boyadı
Küresel iklim değişikliği eylemcileri (Extinction Rebellion), İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenledikleri eylemde Hazine Bakanlığı binasını kırmızıya boyadı. Bakanlıkların bulunduğu White Hall’deki Hazine Bakanlığı önüne...
Bakanlıkların bulunduğu White Hall’deki Hazine Bakanlığı önüne itfaiye aracı getiren eylemciler, itfaiye hortumuyla bakanlık binasının duvarlarına kırmızı boya püskürttü. Kaldırımların ve bina duvarlarının kırmızı boyandığı eylem, iklim değişikliği eylemcilerinin Facebook sayfasında canlı yayınlandı.
Protesto sırasında aktivistler, itfaiye aracına ‘İklimin ölümünü fonlamayı kesin’ yazılı pankart açtı. Yerel medyanın haberine göre aktivistler bunun için bin 800 litre kırmızı boya kullandı. Eylemin sonunda polisin dört kişiyi gözaltına aldığı ve güvenliği sağlamak için bina önünde beklediği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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İtfaiye aracının boya püskürtmesi
Kaldırım ve binanın görüntüleri
Aktivistlerin pankart ile görüntüsü
Polisin bina önünde beklemesi
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