DHA DIŞ- İdlib’te HTŞ’ye protesto

İdlib’te sivil halk, İdlib’i kontrol eden Heyet Tahrir el-Şam’ı (HTŞ) protesto ederek, aleyhinde slogan attı.

HTŞ’nin, İdlib’in kuzeybatısındaki Kafar Takharim köyünü kuşatmasının ardından, İdlib’te yürüyüş yapan bir grup sivil köylülere destek için HTŞ’yi protesto etti.

Görüntü Dökümü

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-Protestolardan görüntüler

-Halkın yürüyüşü