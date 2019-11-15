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DHA DIŞ - İdlib’in güneyinde hava saldırısı: 7 ölü, 10 yaralı
Suriye’de Esed rejimi ve Rusya, İdlib’in güneyinde hava saldırılarına devam etti. Gün içerisinde yapılan saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Esed rejimi ve Rusya’nın İdlib’in güneyinde gerçekleştirdiği...
GÜNDEM 15.11.2019, 15:45
Suriye’de Esed rejimi ve Rusya, İdlib’in güneyinde hava saldırılarına devam etti. Gün içerisinde yapılan saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Görüntü Dökümü
Esed rejimi ve Rusya’nın İdlib’in güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında HTŞ pozisyonları ve bazı yerleşim yerleri hedef alındı. Gün içerisinde düzenlenen saldırılarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Rusların İdlib'in güney bölgelerinde yer alan Al-Bara, Hizareen, Hass, Keferrruma; Esed rejiminin ise Merc Ed Dahır ve İştabrak köylerine saldırılar düzenlediği bildirildi.
Görüntü Dökümü
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-Bölgedeki helikopterin görüntüsü
-Köylere gerçekleşen hava saldırısını anı
-Hava saldırısı sonrası yükselen dumanlar
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