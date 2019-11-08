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DHA DIŞ - İdlib’e bağlı Jisr al-Shughur’a hava saldırısı
Rusya’nın İdlib’e bağlı Jisr al-Shughur bölgesine hava saldırısı gerçekleştirildiği ve hava saldırısı sonucunda 3’ü çocuk 4 sivilin yaralandığı belirtildi. Bölgedeki bir kilisenin de saldırıların isabet ettiği noktada bulunduğu...
GÜNDEM 08.11.2019, 17:17
Rusya’nın İdlib’e bağlı Jisr al-Shughur bölgesine hava saldırısı gerçekleştirildiği ve hava saldırısı sonucunda 3’ü çocuk 4 sivilin yaralandığı belirtildi. Bölgedeki bir kilisenin de saldırıların isabet ettiği noktada bulunduğu belirtildi.
Dün de aynı bölge hava saldırılarının hedefi olmuştu.
Görüntü Dökümü
Dün de aynı bölge hava saldırılarının hedefi olmuştu.
Görüntü Dökümü
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-Bugünkü saldırının görüntüsü
-Saldırının ardından fotoğraflar
-Dünkü saldırının görüntüsü
-Dünkü saldırının ardından görüntü
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