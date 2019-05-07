DHA DIŞ- İdlib bombalanıyor, siviller Türkiye sınırına göç ediyor (2)

SALDIRILAR SÜRÜYOR

İdlib kırsalına yönelik Rus ve rejim savaş uçaklarının bombardımanı devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren İdlib’in Maarat Annuman ilçesinin Maarat Hurma köyü savaş uçakları ile helikopterlerin hedefi oldu. Birbiri ardına havalanan uçak ve helikopterler peş peşe tarım arazileri ile köy içerisindeki boş alanlara yönelik bombardıman düzenledi. Gökyüzünü dumanların kapladığı saldırılarda bazı kişiler hafif yaralanırken, köyde kalan az sayıdaki kişi de bombalara hedef olmamak için evlerini terk ederek İdlib kent merkezi ve Türkiye sınırına doğru göç etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bombalanma anı

- Patlama ve dumanların yükselmesi

- Evlerinden çıkıp kaçanlar

- Genel ve detay görüntüler



Haber: Hasan MIRMIZITAŞ-İbrahim Maşe-Kamera: Mustafa KANLI-SURİYE-)



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