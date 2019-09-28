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DHA DIŞ - Hong Kong’da ‘Şemsiye Hareketi’ eylemlerine tazyikli su ile müdahale

Çin, ()– Hong Kong’da 2014 yılında demokrasi yanlılarınca gerçekleştirilen 'daha şeffaf seçim talebi için' 79 gün süren ‘Şemsiye Hareketi’ protestolarının 5’inci yıl dönümü için on binlerce kişi sokaklara çıktı. Protestolara...

GÜNDEM 28.09.2019, 17:07
DHA DIŞ - Hong Kong’da ‘Şemsiye Hareketi’ eylemlerine tazyikli su ile müdahale

Çin, ()– Hong Kong’da 2014 yılında demokrasi yanlılarınca gerçekleştirilen 'daha şeffaf seçim talebi için' 79 gün süren ‘Şemsiye Hareketi’ protestolarının 5’inci yıl dönümü için on binlerce kişi sokaklara çıktı. Protestolara müdahale eden polis, gösreicilere biber gazı ve tazyikli mavi su sıktı. Bazı protestocuların, 2014’teki protestoların odak noktası olan Harcourt yolunda trafiğe engel olduğu ve bazılarının da polise tuğla ve molotof kokteyl fırlattığı belirtildi. Bunun üzerine de polisin biber gazı ve mavi su sıkarak müdahale ettiği bildirildi.

Öte yandan, polisin, Sivil İnsan Hakları Cephesi tarafından bugün Şemsiye Hareketi’nin yıldönümü için şehir merkezinde yapılacak bir mitinge izin verdiği belirtildi.
Yerel medya, Hong Kong’da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının geri çekildiğini ancak eylemcilerin, taleplerinin karşılanmadığını belirterek, protestolara devam ettiğini ve protestoların demokrasi için süren daha geniş bir harekete dönüşmüş durumda olduğunu yazdı.

Görüntü Dökümü
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-Polisin biber gazlı müdahalesi
-Slogan atan protestocular
-Caddeden görüntüler
-Detaylar

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