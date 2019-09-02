DHA DIŞ- Hong Kong’da öğrenciler okulu boykot etti

Hong Kong’da 200 okuldan yaklaşık 10 bin öğrenci, eğitim yılının ilk gününü boykot ederek, protestoculara destek için toplandı. Boykotun, protestocuların talepleri karşılanıncaya kadar haftada 1 devam edeceği bildirildi.

Hong Kong’da protestolar 13’üncü haftasında devam ediyor. Hafta sonu havaalanında ve metroda yaşanan gerilimin ardından bugün de öğrenciler eğitimin ilk gününde okula gitmeyerek Hong Kong’un merkezinde toplandı. Eğitim yılının başlamasıyla protesto gösterilerinin sonlanacağı düşünülüyordu ancak boykot kararıyla birlikte öğrenciler de protesto gösterilerinin bir parçası oldu. Görüntülerde, diz çökmüş öğrencilerin ele ele tutuşarak şarkılar söyledikleri görüldü. Okul üniformalarıyla birlikte kask, maske ve gözlük takan öğrenciler, “Özgür Hong Kong! Şimdi Demokrasi!” sloganları attı.

ŞİDDETLİ PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor. Hafta sonu meydana gelen olaylarda, 63 protestocu gözaltına alınırken, protestocuların polise molotof kokteyli attığı görüldü. Hong Kong Uluslararası Havalimanı önünde toplanan çok sayıda eylemciye karşı polis, havalimanı girişlerini bariyerler ile kapattı. Bir grup protestocu ise, belediyenin yüzme havuzunun bahçesinde bulunan Çin bayrağını indirerek ateşe verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğrencilerin slogan atması

-Öğrencilerin yerde oturma eylemi

-Protestocuların Çin bayrağını yakması

-Protestocuların polise molotof kokteyliyle saldırması

-Protestocuların barikatı ateşe vermesi

-Yanan sokaklar