Flaş Haberİstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı
Son Dakika
DHA DIŞ - Hong Kong’da maske yasağının ardından protestocular caddelere çıktı
Hong Kong’da devam eden protestolarda göstericilerin maske takmasının yasaklanmasının ardından yüzlerce protestocu maske takarak caddelere çıktı. Hong Kong Free Press’te yer alana habere göre hükümet, yasal ya da yasadışı herhangi bir...
GÜNDEM 04.10.2019, 16:04
Hong Kong’da devam eden protestolarda göstericilerin maske takmasının yasaklanmasının ardından yüzlerce protestocu maske takarak caddelere çıktı.
Hong Kong Free Press’te yer alana habere göre hükümet, yasal ya da yasadışı herhangi bir gösteriye katılan protestocuların maske takmasının ‘şiddeti önlemek’ amacıyla yasaklandığını ve yasağın Cumartesi gününden itibaren uygulanacağını açıkladı. Yasağa uymayanların 1 yıl hapis ya da para cezası alabileceği belirtildi. Ayrıca, ‘meşru ihtiyaç’ nedeniyle maske takanların bu yasaktan muaf tutulacağına da yer verildi.
Yasağın duyurulmasının ardından ise yüzlerce protestocu maske takarak sokaklara çıktı. Protestocuların birçoğunun okul üniforması giydiği, Kowloon Tong bölgesinde bulunan Tim Fuk caddesi ve Waterloo caddesinin kesiştiği kavşakta yolu kapattığı ve 15 dakika sonra burayı terk ettikleri belirtildi.
Görüntü Dökümü
Hong Kong Free Press’te yer alana habere göre hükümet, yasal ya da yasadışı herhangi bir gösteriye katılan protestocuların maske takmasının ‘şiddeti önlemek’ amacıyla yasaklandığını ve yasağın Cumartesi gününden itibaren uygulanacağını açıkladı. Yasağa uymayanların 1 yıl hapis ya da para cezası alabileceği belirtildi. Ayrıca, ‘meşru ihtiyaç’ nedeniyle maske takanların bu yasaktan muaf tutulacağına da yer verildi.
Yasağın duyurulmasının ardından ise yüzlerce protestocu maske takarak sokaklara çıktı. Protestocuların birçoğunun okul üniforması giydiği, Kowloon Tong bölgesinde bulunan Tim Fuk caddesi ve Waterloo caddesinin kesiştiği kavşakta yolu kapattığı ve 15 dakika sonra burayı terk ettikleri belirtildi.
Birçok bölgede protesto çağrılarının ardından, birçok alışveriş merkezi, işletme ve okul erken kapatma kararı aldığını açıkladı.
Görüntü Dökümü
-----------------
-Maske giyen protestocuların şarkı söyleme anları
-Sokaklardan slogan atan maskeli protestocuların görüntüleri
-Maske giyen protestocuların fotoğrafları
29°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
|İmsak
|05:33
|Güneş
|06:57
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:12
|Akşam
|18:48
|Yatsı
|20:07
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gaziantep FK
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2