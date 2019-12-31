DHA DIŞ- Hong Kong’da 2020 kutlanıyor

Hong Kong’da 2020, havai fişek ve ışık gösterileriyle kutlandı. Şehrin gökdelenlerinin üzerinde ışık ve lazer gösterileri ile yeni yıl karşılandı.

Görüntü Dökümü

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-Geri sayım anı

-Havai fişekler

-Lazer ve ışık gösterileri