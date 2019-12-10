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DHA DIŞ – Hong Kong protestolarında polis eylemcileri gözaltına almaya başladı
Hong Kong’da devam eden hükümet karşıtı protestoların 7’nci ayına girilirken polis eylemcileri gözaltına almaya başladı. Pazar günü düzenlenen ‘son çağrı’ vurgusu yapılan protestoların barışçıl geçmesinin ardından bugün...
GÜNDEM 10.12.2019, 14:19
Hong Kong’da devam eden hükümet karşıtı protestoların 7’nci ayına girilirken polis eylemcileri gözaltına almaya başladı.
Pazar günü düzenlenen ‘son çağrı’ vurgusu yapılan protestoların barışçıl geçmesinin ardından bugün şiddetlenen protestolarda, polis eylemcileri gözaltına almaya başladı. 10 Aralık İnsan Hakları Günü sebebiyle binlerce eylemci sokaklara çıktı. Polis tarafından eylemcilere biber gazıyla müdahale edilmesinin ardından şiddetlenen olaylarda eylemciler bazı yolları kapattı. Yerel basın 10’dan fazla eylemcinin göz altına alındığını bildirdi.
Pazar günü düzenlenen ‘son çağrı’ vurgusu yapılan protestoların barışçıl geçmesinin ardından bugün şiddetlenen protestolarda, polis eylemcileri gözaltına almaya başladı. 10 Aralık İnsan Hakları Günü sebebiyle binlerce eylemci sokaklara çıktı. Polis tarafından eylemcilere biber gazıyla müdahale edilmesinin ardından şiddetlenen olaylarda eylemciler bazı yolları kapattı. Yerel basın 10’dan fazla eylemcinin göz altına alındığını bildirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-genç bir kız eylemcinin polis aracına konulmaya çalışılması
-eylemci kızın karşı koyması
-polisin eylemciyi susturması
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