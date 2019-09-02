DHA DIŞ - Hong Kong polisi, eylemcilere tazyikli mavi suyla müdahale etti
Çin, () Hong Kong'da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren 'suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar', polis yasağına rağmen devam ediyor. Polis, eylemcilere, tazyikli mavi su sıkarak müdahale...
Çin, () Hong Kong'da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren 'suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar', polis yasağına rağmen devam ediyor. Polis, eylemcilere, tazyikli mavi su sıkarak müdahale ediyor.
Yerel medyada yer alan haberlerde, suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolara katılan eylemcilere polisin, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği belirtildi. Polisin yasağına rağmen, eylemciler, hükümet binalarının olduğu bölgede eylemlerini sürdürüyor ve ‘Southorn Playground’ eğlence alanında toplanan kalabalık, Johnston yolundaki Çin Metodist Kilisesi’ne doğru, şarkı söyleyerek yürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Polisin protestoculara tazyikli mavi suyla müdahale etmesi
-Eylemcilerin ellerinde şemsiyelerle müdahaleden korunmaya çalışılması
-Caddede yürüyen kalabalık
-Detaylar
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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