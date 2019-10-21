DHA DIŞ - Hong Kong polisi camiye isabet eden mavi sudan dolayı özür diledi

Hong Kong’da devam eden protestolarda polisin eylemcileri dağıtmak için kullandığı tazyikli mavi renkli su kazayla Kowloon Cami’nin girişine isabet etti. Eylemciler lekelenen cami girişini temizlenmesine yardımcı oldu, polis ise kazadan dolayı özür diledi.Hong Kong’ta devam eden protestolarda eylemcileri dağıtmak isteyen polis, eylemcilere mavi renkli tazyikli su ile müdahale etti. Bu sırada olayın meydana geldiği yerdeki şehrin en büyük camisi olan Kowloon Cami ve İslam Merkezi’nin girişine de mavi su isabet etti. Eylemciler ve çevredekiler caminin mavi renge boyanan merdivenlerini ve girişini temizlerken, polis sosyal medya hesaplarından ‘özür’ içeren birçok mesaj yayımladı. Yayımlanan mesajlarda polis, mavi renkli suyun kazayla cami girişine isabet ettiğini, durumun talihsiz bir kaza olduğunu açıklayarak; olaydan sonra caminin Baş İmamı ile irtibata geçildiğini, durumun kaza olduğunun ifade edildiğini belirtti.Ayrıca polis açıklamasında, “Hong Kong'daki Kowloon Camii ve Müslüman topluluk ile iyi bir ilişki sürdürmekteyiz. Hong Kong'daki din özgürlüğüne saygı duymakta ve tüm ibadet yerlerini korumak için çaba göstereceğiz” ifadelerine yer verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin eylemcilere mavi su sıkması

- cami girişinin maviye boyanma görüntüsü

-eylemcilerin ve çevredekilerin cami önünü temizlemesi