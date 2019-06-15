DHA DIŞ - Hong Kong'da ‘zanlıların Çin'e iadesiyle ilgili tasarı' askıya alındı

Hong Kong () - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ‘zanlıların Çin'e iadesinin’ önünü açan yasa tasarısı askıya alındı.

Çin devletinin istediği isimleri bu yasa kapsamında gözaltına alabileceğini ve bunun istismara açık bir yasa olacağını savunan binlerce gösterici, günlerdir protesto gösterileri düzenliyordu.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı Carrie Lam, tasarının toplumda fikir ayrılıkları ve tepkiye neden olduğunu; barış ve düzenin sağlanmasının Hong Kong için önemli olduğunu vurgulayarak, tasarının askıya alındığını duyurdu.