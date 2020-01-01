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DHA DIŞ - Hong Kong'da protestolar yılın ilk günü tekrar başladı
Hong Kong’da devam eden hükümet karşıtı protestolar yeni yılın ilk günü tekrar başladı. Binlerce kişi sokaklara çıkarak protestolara devam etti. Hong Kong’da demokrasi yanlısı hükümet karşıtı eylemciler tarafından 7 ay boyunca...
GÜNDEM 01.01.2020, 15:53
Hong Kong’da devam eden hükümet karşıtı protestolar yeni yılın ilk günü tekrar başladı. Binlerce kişi sokaklara çıkarak protestolara devam etti.
Hong Kong’da demokrasi yanlısı hükümet karşıtı eylemciler tarafından 7 ay boyunca sürdürülen protestolar, yılın ilk günü de devam etti. Protestolar devam ederken ilk defa polis eylemcilere müdahalede bulunmadı, ilerleyen saatlerde bankalara zarar veren ve yollara barikat kuran eylemcilere polis biber gazıyla müdahalede bulundu.
Hong Kong’da demokrasi yanlısı hükümet karşıtı eylemciler tarafından 7 ay boyunca sürdürülen protestolar, yılın ilk günü de devam etti. Protestolar devam ederken ilk defa polis eylemcilere müdahalede bulunmadı, ilerleyen saatlerde bankalara zarar veren ve yollara barikat kuran eylemcilere polis biber gazıyla müdahalede bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Yollara şemsiyelerle kurulan barikatlardan görüntüler
- Polis araçları ve kaçan eylemcilerden görüntüler
- Bankalara zarar veren eylemcilerden görüntüler
8°
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|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
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|17
|24
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|17
|23
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|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
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|17
|13
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|17
|13
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|17
|12
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|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
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|20
|42
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|20
|41
|4. Chelsea
|20
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|20
|30
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|20
|29
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|20
|27
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|20
|25
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|20
|24
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|20
|24
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|20
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|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
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|19
|19
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|20
|18
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|20
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|13
|Takımlar
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|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
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|18
|31
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|18
|30
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|28
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|18
|28
|9. Levante
|18
|26
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|25
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|19
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|18
|14
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|18
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