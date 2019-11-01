Son Dakika
DHA DIŞ- Hong Kong'da, 'Cadılar Bayramı' ile protestolar birleşti
Hong Kong’da, Cadılar Bayramı kutlamaları ile protestolar birleşti. Eylemciler, hem Cadılar Bayramı’nı kutlamak, hem de protestolarına devam etmek için sokağa çıktı. Lan Kwai Fong eğlence bölgesini kontrol altına alan polis ekipleri,...
GÜNDEM 31.10.2019, 20:32
Hong Kong’da, Cadılar Bayramı kutlamaları ile protestolar birleşti. Eylemciler, hem Cadılar Bayramı’nı kutlamak, hem de protestolarına devam etmek için sokağa çıktı.
Lan Kwai Fong eğlence bölgesini kontrol altına alan polis ekipleri, eylemcilerin girişini engelledi. Protestolarda, eylemcilerin maskelerle suratlarını gizledikleri, polisin ise yer yer eylemcilerden maskelerini çıkarmalarını istedikleri belirtildi.
Öte yandan polis, Lan Kwai Fong bölgesine girmeye çalışan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.
Görüntü Dökümü
Lan Kwai Fong eğlence bölgesini kontrol altına alan polis ekipleri, eylemcilerin girişini engelledi. Protestolarda, eylemcilerin maskelerle suratlarını gizledikleri, polisin ise yer yer eylemcilerden maskelerini çıkarmalarını istedikleri belirtildi.
Öte yandan polis, Lan Kwai Fong bölgesine girmeye çalışan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.
Görüntü Dökümü
--------------------------------
-Protestolardan görüntüler
-Polis ve eylemcilerin karşı karşıya geldikleri anlar
-Detaylar
15°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 01 Kasım 2019
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5