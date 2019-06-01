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DHA DIŞ - Honduras’ta protestocular ABD elçilik binası girişinde lastik yaktı

Honduras () – Honduras’ta eğitim ve sağlık reformlarını protesto etmek için düzenlenen yürüyüş sırasında protestoculardan bazıları, ABD elçilik binasının girişinde lastik yaktı. Honduras’ın başkenti Tegucigalpa’da öğretmenler...

DHA DIŞ - Honduras’ta protestocular ABD elçilik binası girişinde lastik yaktı

Honduras () – Honduras’ta eğitim ve sağlık reformlarını protesto etmek için düzenlenen yürüyüş sırasında protestoculardan bazıları, ABD elçilik binasının girişinde lastik yaktı.

Honduras’ın başkenti Tegucigalpa’da öğretmenler ve doktorlar Perşembe günü, eğitim ve sağlık reformlarını protesto etmek için çağrıda bulundu. Birkaç gündür devam eden protestolar kapsamında dün düzenlenen yürüyüş sırasında ABD elçilik binasının önüne gelen protestoculardan bazıları ana binanın girişine lastik taşıyıp, bunları ateşe verdi. Lastik yakılarak başlatılan yangın, yaklaşık 15 dakika sonra itfaiye tarafından söndürüldü. Yaşanan olayda kimsenin yara almadığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise protestocuların, elçilik binası önünde lastikleri ateşe verdiği anlar görüldü.

Öte yandan ABD Honduras Büyükelçisi Chargé Heide Fulton, Twitter hesabından yayınladığı açıklamada, bu tarz olayların kabul edilemez olduğunu belirterek; tüm vize randevularının iptal edildiğini, birkaç gün ABD vatandaşları için sağlanan rutin hizmetlerin askıya alındığını ve yeni randevuların alınamayacağını duyurdu. Ayrıca, acil bir durum yaşanması durumunda ise ABD vatandaşlarına yardım edileceği bilgisi açıklamada yer aldı.

Polis bir şüpheliyi gözaltına aldığını açıkladı.

Görüntü Dökümü
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-Elçilik binası önünde yakılan lastikler

-Bina girişine lastik taşıyanlar

-Yürüyüşten görüntü

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