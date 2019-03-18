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DHA DIŞ - Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı (6) – Başkanın açıklaması

Hollanda () - Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e çıktığı; saldırıda yaralı sayısının da 9 olduğu açıklandı. Belediye Başkanı Van Zanen,...

DHA DIŞ - Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı (6) – Başkanın açıklaması

Hollanda () - Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e çıktığı; saldırıda yaralı sayısının da 9 olduğu açıklandı.

Belediye Başkanı Van Zanen, saldırıda şu ana kadar 3 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını söyledi. Zanen, yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğunu; hayati tehlikelerinin bulunduğunu belirtti.

Hollanda polisi, sosyal medya hesabından saldırının şüphelisi olarak 37 yaşında Türk kökenli Gökmen Tanış’ın bilgisi ve fotoğrafını paylaştı.

Saldırı yerel saatle 10:45 civarı 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarında meydana geldi.

Teyakkuz seviyesini en yükseğe çeken polis ekipleri, saldırganın Trumanlaan’da saklandığı düşünülen bir binaya operasyon düzenliyor. Olay yerine terör uzmanı ekipler de yönlendirildi. Helikopterler de havadan takip yapıyor.

Hollanda polisi, 'terör' saldırısı olmasından şüpheleniyor. Bölgede okullara kapılarını kapalı tutma talimatı verildi. Polis vatandaşların evlerinden çıkmamasını istedi.

EK GÖRÜNTÜ
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Belediye başkanının açıklaması

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Şüphelinin fotoğrafı
-Polislerin binaya operasyonları
Polis araçlarının görüntüleri
Olay yeri

(GÖRÜNTÜLER DGS’DE)

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