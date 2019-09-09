DHA DIŞ - Hizbullah, İsrail’e ait İHA düşürdüğünü açıkladı

Hizbullah, Lübnan-İsrail sınırında İsrail’e ait bir İHA düşürdüğünü duyurdu.

Başkent Beyrut’ta yayın yapan Hizbullah’a bağlı Al Manar TV’de yer alan habere göre, Hizbullah, İsrail sınırı yakınlarındaki Ramyeh köyü civarında İsrail’e ait bir İHA düşürdüğünü duyurdu.

Ayrıca haberde, İsrail kuvvetlerinin de İHA’nın düşürüldüğünü doğruladığı belirtildi.