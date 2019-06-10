DHA DIŞ - Hırsızı pompa ile kovaladı

Meksika () – Meksika’da maskeli bir adam, akaryakıt istasyonunda çalışan görevlinin cebindeki parayı çalmaya çalıştı. Görevli ise elindeki pompayla önce adama sonra adamın otomobiline saldırdı.

Olay, Meksika’nın Meksika eyaletinde bulunan Nezahualcóyotl şehrindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sırada bekleyen bir otomobilin akaryakıt pompasının önüne ilerlediği görülüyor. İstasyondaki görevli araca yakıt koymak için hazırlanırken, bu sırada otomobilden inen maskeli bir adam, görevlinin cebindeki parayı çalmaya çalışıyor. Bunun ardından görevli ise parasını çalmak isteyen maskeli adama elindeki pompa ile saldırıyor. Maskeli adam saldırıdan kaçmak için hızla otomobile binerken, görevli de elindeki pompayla otomobilin ön camına defalarca vuruyor. Maskeli sürücü, otomobille olay yerinden uzaklaştığı sırada ise otomobile vurmaya devam eden görevlinin, otomobilin arka camını da kırdığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Akaryakıt istasyonunda, pompa önüne ilerleyen otomobil sürücüsü

-İstasyon görevlisinin, araca yakıt koymak için hazırlandığı sırada otomobilden inen maskeli adam

-Maskeli adamın, görevlinin cebinden para çalmaya çalışması

-Görevlinin, adama elindeki pompayla saldırması

-Saldırıdan kaçan maskeli adamın otomobile binmesi

-Görevlinin otomobilin ön camına pompayla defalarca vurması

-Sürücünün otomobille uzaklaşması ve görevlinin otomobilin arka camına vurması