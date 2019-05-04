DHA DIŞ - Hindistan’ı vuran Fani kasırgasında 12 kişi hayatını kaybetti

Hindistan () – Fani kasırgasının vurduğu Hindistan’da 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Hindistan’ın Odisha eyaletinde bulunan Puri bölgesinden vurmaya başlayan ve saatte 200 kilometre hıza ulaşan Fani kasırgasının duvarları, ağaçları ve elektrik direklerini devirmesiyle eyalet genelinde 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan Hindistan hükümeti Başsözcüsü Sitanshu Kar, Twitter hesabında, kasırgada 160 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ayrıca, Puri ve Bhubaneswar bölgelerinde telekom ağının zarar gördüğü ve hala kasırgada en çok etkilenen bölgelerin tespit edilmeye çalışıldığı bilgisi de haberlerde yer aldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Pazartesi sabahında Odisha’yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Hindistan Meteoroloji Dariresi’nin açıklamasında, Fani kasırgasının şiddetini kaybederek 60 kilometre hıza düştüğü ve yerel saat ile 05:30’da Batı Bengal eyaletinin başkenti Kolkata’ya ulaştığı belirtildi.

VİNÇ BİNALARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ



Sosyal medyada kasırgaya dair dün paylaşılan görüntülerde, Bhubaneswar bölgesinde bir vincin şiddetli rüzgâr nedeniyle binaların üzerine devrildiği ve bir otobüsün de rüzgârla savrulduğu görülmüştü.

1 MİLYON KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Hindistan Meteoroloji Dairesi’nin dün yaptığı açıklamada Fani kasırgasının giderek şiddetini kaybettiği, kasırganın, Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine doğru ilerlemekte olduğu ve daha sonra da Bangladeş’e ulaşmasının beklendiği belirtilmişti. Ayrıca, önlem olarak 1 milyon kişinin tahliye edildiği Odisha eyaletinde şiddetli yağışların ve rüzgârların gün içerisinde devam edeceği bildirilmiş ve insanlara yapılan sokağa çıkmama çağrısı yinelenmişti.

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