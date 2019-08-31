DHA DIŞ - Hindistan’da kimya fabrikasında yangın: 13 ölü (3) - EK BİLGİ
Hindistan () -Hindistan'da kimya fabrikasında gaz silindirlerinin patlaması sonrası yangın çıktı. Yetkililer ölü sayısının 13'e yükseldiğini; 58 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Patlama, Hindistan'ın...
Hindistan () -Hindistan'da kimya fabrikasında gaz silindirlerinin patlaması sonrası yangın çıktı. Yetkililer ölü sayısının 13'e yükseldiğini; 58 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını duyurdu.
Patlama, Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule’de bir kimya fabrikasında sabah saat 9.45'te meydana geldi.
100 işçinin içeride bulunduğu sırada gaz silindirlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yetkililer şu ana kadar 13 kişinin cesedine ulaşıldığını ve 58 kişinin de yaralı olarak hastanelere intikal ettirildiklerini söyledi.
Yetkililer içeride hala insanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Fabrikanın yanması
Yükselen alevler
Yangından görüntüler
Bölgeden kaçan insanlar
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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