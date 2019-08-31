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DHA DIŞ - Hindistan’da kimya fabrikasında yangın: 10 ölü (2) - EK GÖRÜNTÜ

Hindistan () -Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule’de bir kimya fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı. 100’e yakın işçinin bulunduğu sırada çıkan büyük yangında şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği, 43...

GÜNDEM 31.08.2019, 08:58
DHA DIŞ - Hindistan’da kimya fabrikasında yangın: 10 ölü (2) - EK GÖRÜNTÜ

Hindistan () -Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule’de bir kimya fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı. 100’e yakın işçinin bulunduğu sırada çıkan büyük yangında şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtiliyor.

Yetkililer içeride hala insanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söylüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangından görüntüler
Bölgeden kaçan insanlar

 

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