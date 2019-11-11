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DHA DIŞ- Hindistan’da iki yolcu treni çarpıştı: 12 yaralı
Hindistan’da yolcu treni raydan çıkarak başka bir yolcu trenine çarptı. Kazada 12 kişi yaralandı. Kaza, Telangana eyaletindeki Haydarabad şehrinin Kacheguda bölgesindeki tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. Yolcu treninin raydan çıkarak...
GÜNDEM 11.11.2019, 10:49
Hindistan’da yolcu treni raydan çıkarak başka bir yolcu trenine çarptı. Kazada 12 kişi yaralandı.
Kaza, Telangana eyaletindeki Haydarabad şehrinin Kacheguda bölgesindeki tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. Yolcu treninin raydan çıkarak başka bir yolcu trenine çarpması sonucu 12 kişi yaralandı. Raydan çıkan trenin makinistinin çarpışma sonucu sürücü bölümünde sıkıştığı ve ağır yaralı olduğu, kurtarma çalışmalarının ise hala sürdüğü belirtildi.
Görüntü Dökümü
Kaza, Telangana eyaletindeki Haydarabad şehrinin Kacheguda bölgesindeki tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. Yolcu treninin raydan çıkarak başka bir yolcu trenine çarpması sonucu 12 kişi yaralandı. Raydan çıkan trenin makinistinin çarpışma sonucu sürücü bölümünde sıkıştığı ve ağır yaralı olduğu, kurtarma çalışmalarının ise hala sürdüğü belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Kaza bölgesinden görüntüler
-Trenlerin görüntüsü
-Çevredekilerin olay yerinde toplanması
-Sıkışan makinist için kurtarma çalışmaları
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