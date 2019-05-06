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DHA DIŞ – Hindistan’da havalimanı karşısında yanan araçlar paniğe neden oldu

Hindistan () – Hindistan’da havaalanı yakınında bir otoyolun üstgeçidinin altında yanan park halindeki araçlar paniğe neden oldu. Yangına müdahale edildiği; yangın sonrası yükselen dumanların her hangi bir uçuşu etkilemediği belirtildi. Olay,...

DHA DIŞ – Hindistan’da havalimanı karşısında yanan araçlar paniğe neden oldu

Hindistan () – Hindistan’da havaalanı yakınında bir otoyolun üstgeçidinin altında yanan park halindeki araçlar paniğe neden oldu. Yangına müdahale edildiği; yangın sonrası yükselen dumanların her hangi bir uçuşu etkilemediği belirtildi.

Olay, Hindistan’ın Maharaştıra eyaletinin başkenti Mumbai’ni Vile Parle bölgesinde Mumbai İç Hatlar Havaalanı’nın karşısında ‘Western Express’ otoyolunda meydana geldi. Otoyolun altında park halindeki bir araçta çıkan yangın kısa sürede diğer araçlara da sıçradı. Yangın sonrası yükselen dumanların hava trafiği etkileme olasılığına karşı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan araçlar

Yükselen dumanlar

 

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