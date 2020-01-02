Son Dakika
DHA DIŞ- Hindistan’da fabrikada yangın: 3 yaralı
Hindistan’da pil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle çatı çöktü. 2 itfaiyeci ve bir işçi yaralandı. Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir pil fabrikasında...
GÜNDEM 02.01.2020, 09:38
Hindistan’da pil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle çatı çöktü. 2 itfaiyeci ve bir işçi yaralandı.
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir pil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri fabrikanın çatısında olduğu sırada meydana gelen patlamada çatı çöktü, 2 itfaiyeci ve bir işçi yaralandı. Yetkililer, pillerin yanmasıyla ortaya çıkan dumanın zehirli olabileceği konusunda halkı uyardı.
Görüntü Dökümü
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir pil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri fabrikanın çatısında olduğu sırada meydana gelen patlamada çatı çöktü, 2 itfaiyeci ve bir işçi yaralandı. Yetkililer, pillerin yanmasıyla ortaya çıkan dumanın zehirli olabileceği konusunda halkı uyardı.
Görüntü Dökümü
-------------------------------
-İtfaiye ekiplerinin görüntüleri
-Yükselen dumanlar
-Toplanan kalabalık
6°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 02 Ocak 2020
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10