DHA DIŞ – Hindistan’da din ayrımcılığı protestolarında otobüsler yakıldı

Hindistan’da ‘vatandaşlık yasası’nı protesto eden eylemciler Batı Bengal’in Howrah kentinde yolcu otobüslerini ateşe verdi.

Hindistan parlamentosunda kabul edilen ve 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan ‘vatandaşlık yasası’ nedeniyle Çarşamba günü başlayan protestolarda hükümet sokağa çıkma yasağı ilan etti ve internete 48 boyunca erişim engeli getirdi. Bugün ise eylemciler tarafından Batı Bengal’in Howrah kentinde yolcu otobüsleri ateşe verildi, yollarda lastik yakılarak trafiğe kapatıldı ve tren seferleri engellendi.

Hindistan Parlamentosu'nda kabul edilen vatandaşlık yasasındaki değişikliğe göre, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan dini baskılar nedeniyle Hindistan'a gelen Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyan göçmenler, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek. Aynı durumdaki Müslümanların yasanın dışında tutulması nedeniyle bir çok bölgede protestolar başlamıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-tren yollarında yakılan ateşlerin havadan görünümü

-eylemcilerin trenlere taş atması

-yanan otobüslerin görüntüsü