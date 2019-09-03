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DHA DIŞ- Hindistan’da akaryakıt tesisinde yangın: 4 ölü, 3 yaralı
Hindistan’da devlet tarafından işletilen petrol ve gaz işleme tesisinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. O anları, çevrede bulunanlar saniye saniye görüntüledi. Yangın, Mumbai kentinde bulunan akaryakıt...
GÜNDEM 03.09.2019, 11:05
Hindistan’da devlet tarafından işletilen petrol ve gaz işleme tesisinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. O anları, çevrede bulunanlar saniye saniye görüntüledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yangın, Mumbai kentinde bulunan akaryakıt tesisinde çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, itfaiye durumu 2 saat sonra kontrol alabildi. Mumbai polisi, tesisin etrafındaki 1 kilometrelik alanı kapatarak önlem aldı. Yangının sebebinin su tahliyesi yapan borunun patlaması olduğu bildirildi. İstasyondaki yangın sebebiyle gaz tedariki etkilendi.
Yangında hayatını kaybedenlerden üçünün güvenlik görevlisi, diğer kişinin de tesis çalışanı olduğu belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Akaryakıt tesisindeki yangından görüntüler
-İnsanların bölgedeki görüntüleri
-Yangının farklı noktalardan görüntüleri
-Detaylar
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