banner314

banner325

Son Dakika

DHA DIŞ - Hindistan’da 23 kişinin öldüğü fabrika patlaması kamerada

Hindistan’da önceki gün meydana gelen ve 23 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın şiddeti güvenlik kameralarınca kaydedildi. Patlama, Hindistan’ın Pencap eyaletine bağlı Gurdaspur şehrinde bir...

GÜNDEM 06.09.2019, 11:07
DHA DIŞ - Hindistan’da 23 kişinin öldüğü fabrika patlaması kamerada
Hindistan’da önceki gün meydana gelen ve 23 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın şiddeti güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Patlama, Hindistan’ın Pencap eyaletine bağlı Gurdaspur şehrinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelmiş; 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri fabrikanın tamamen yıkıldığını, olayda 23 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığını duyurmuştu.

Görgü tanıkları fabrikadan arka arkaya 2 patlama duyduklarını belirtmişti.

Hint medyası patlamanın boyutunu gösteren, çevre işyerlerinden güvenlik kamera görüntüleri yayınladı. Görüntülerde patlama ile kaçışan insanlar ve yükselen toz bulutu görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
Patlama anı
-önceki gün kaydedilen görüntüler

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 04:59
Güneş 06:28
Öğle 13:08
İkindi 16:45
Akşam 19:37
Yatsı 21:00
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P