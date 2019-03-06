DHA DIŞ - Hindistan'da bakanlık ofislerinin bulunduğu binada yangın, 1 ölü

Hindistan () – Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de bakanlık ofislerinin bulunduğu binada çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yangın başkent Yeni Delhi’nin güneyinde yer alan, birçok bakanlık ofisinin bulunduğu CGO kompleksinde meydana geldi.

Komplekste yer alan 13 katlı binanın, 'Adalet Bakanlığı Engellilerin Güçlendirilmesi Bölümü'nün bulunduğu 5'inci katında sabah 08:30 civarı yangın çıktı. Yetkililerin yaptığı açıklamada, ‘Engellilerin Güçlendirilmesi Bölümü’nde ve diğer önemli devlet ofislerinin olduğu B1 bölümünde çıkan yangında bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, B1 bölümünün yüzde 80’inin hasar gördüğü ve önemli evrakların da yandığı belirtildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası saatler sonra sündürülürken; yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler