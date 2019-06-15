Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

DHA DIŞ - Hindistan'da 7 kişi otelin kanalizasyon tankında zehirlenerek öldü

Hindistan () - Hindistan'da bir otelin kanalizasyonu temizlemeye çalışan 7 kişi gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay Hindistan'ın Gucerat eyâletine bağlı Fartikui bölgesinde meydana geldi. Yerel medya Darshan Otelinin kanalizasyonu...

DHA DIŞ - Hindistan'da 7 kişi otelin kanalizasyon tankında zehirlenerek öldü

Hindistan () - Hindistan'da bir otelin kanalizasyonu temizlemeye çalışan 7 kişi gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay Hindistan'ın Gucerat eyâletine bağlı Fartikui bölgesinde meydana geldi. Yerel medya Darshan Otelinin kanalizasyonu temizlemek için tanka giren 4'ü temizlik görevlisi 7 kişinin gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerel medya, hiçbir tedbir almadan foseptik tankına giren 4 temizlik görevlisinin bir süre içeriden çıkmadığını ve dışarıdan ikazlara da cevap vermediklerini gören yaşları 22 ile 24 arasında değişen 3 otel çalışanının da tanka girdiğini ve onların da zehirlenerek öldüklerini yazdı.

Bölge Polis Şefi Vekili Kalpesh Solanki, "Soludukları gazın tam olarak ne olduğunu ve tam olarak neler yaşandığını araştırıyoruz" dedi.

Otel sahibi, ihmal ve ölüme sebebiyet vermek suçlaması ile gözaltına alındı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328