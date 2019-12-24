Son Dakika
DHA DIŞ – Hediyeli balonları kapmak için birbirlerini ezdiler: 17 yaralı
Avustralya’da bir alışveriş merkezinde içine hediyeler konulmuş balonları kapmak için aşağıda bekleyen kalabalık, balonların salıverilmesinin ardından balonları yakalayabilmek için birbirini ezdi. Olayda 17 kişi yaralandı. Amatör kameralar...
GÜNDEM 24.12.2019, 11:00
Avustralya’da bir alışveriş merkezinde içine hediyeler konulmuş balonları kapmak için aşağıda bekleyen kalabalık, balonların salıverilmesinin ardından balonları yakalayabilmek için birbirini ezdi. Olayda 17 kişi yaralandı.
Amatör kameralar tarafından kaydedilen olay Sidney kentinin Parramatta bölgesinde meydana geldi.
Bir alışveriş merkezinin müşterileri için hazırladığı ve ‘Mega Balon Yağmuru’ adını verdiği etkinlikte bazılarının içine hediyeler konulmuş yüzlerce balon aşağıda bekleyen kalabalığın üzerine bırakıldı. Hediyeyi kapmak için yarışan insanlar balonları yakalayabilmek için adeta birbirlerini ezdi. Onlarca kişinin yere düştüğü olayda 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yerel medya 5 kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığını; 12 kişiye ise olay yerinde müdahale edildiğini duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Amatör kameralar tarafından kaydedilen olay Sidney kentinin Parramatta bölgesinde meydana geldi.
Bir alışveriş merkezinin müşterileri için hazırladığı ve ‘Mega Balon Yağmuru’ adını verdiği etkinlikte bazılarının içine hediyeler konulmuş yüzlerce balon aşağıda bekleyen kalabalığın üzerine bırakıldı. Hediyeyi kapmak için yarışan insanlar balonları yakalayabilmek için adeta birbirlerini ezdi. Onlarca kişinin yere düştüğü olayda 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yerel medya 5 kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığını; 12 kişiye ise olay yerinde müdahale edildiğini duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------
Balonların bırakılması
Yaşanan arbede anları
11°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 24 Aralık 2019
|İmsak
|06:48
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:09
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Trabzonspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|16
|28
|5. Beşiktaş
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10