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DHA DIŞ- Havalimanı terminaline tilki girdi
Moskova'da havalimanı terminaline giren bir tilki görenleri şaşkına uğrattı. Kontrol noktaları ve bariyerleri aşan tilkinin, zaman zaman insanların yanlarından geçerek çıkışı aradığı görüldü. O anlar yolcular tarafından kaydedildi. Moskova’daki...
GÜNDEM 30.09.2019, 15:55
Moskova'da havalimanı terminaline giren bir tilki görenleri şaşkına uğrattı. Kontrol noktaları ve bariyerleri aşan tilkinin, zaman zaman insanların yanlarından geçerek çıkışı aradığı görüldü. O anlar yolcular tarafından kaydedildi.
Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’nda görülen tilki, yolcuları şaşkına uğrattı. Yolcular, kameralara sarılarak tilkinin görüntülerini kaydetti. İnsanların arasında koşturan tilkinin, uçuş öncesi kontrol noktalarında gezindiği, bagajların bulunduğu bölüme girdiği ve acil çıkış kapısından çıkmaya çalıştığı görüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’nda görülen tilki, yolcuları şaşkına uğrattı. Yolcular, kameralara sarılarak tilkinin görüntülerini kaydetti. İnsanların arasında koşturan tilkinin, uçuş öncesi kontrol noktalarında gezindiği, bagajların bulunduğu bölüme girdiği ve acil çıkış kapısından çıkmaya çalıştığı görüldü.
Yerel medya, tilkinin yakalanarak hayvan koruma ekiplerine teslim edildiğini duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Tilkinin koşması
-Tilkinin uçuş kontrol noktasına girmesi
-Tilkinin bagajların bulunduğu bölüme girmesi
-Tilkinin acil çıkış kapısından çıkmaya çalışması
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