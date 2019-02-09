DHA DIŞ - Hatalı U dönüşü canından ediyordu

Rusya () – Çift şeritli yolda hatalı şekilde U dönüşü yapan bir otomobile kamyon çarptı. Hurdaya dönen araçtan sürücü yaralı kurtulurken; kaza anı bir başka otomobildeki yol kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Rusya’nın Nijnevartovsk şehrinde yer alan Lopareva caddesinde meydana geldi. Başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, çift şeritli yolda trafikte ilerlemekte olan otomobil sürücüsünün hatalı bir şekilde U dönüşü yaptığı görülüyor. Daha sonra ise arkadan hıza gelen bir kamyon, hatalı dönüş yapan otomobile çarpıyor. Kazayı gören çevredekiler ise hemen otomobil sürücüsünün yardımına koşup, acil yardımı arıyorlar. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Hatalı U dönüşü yapan otomobile kamyonun çarpması

- Çevredekilerin kaza yapan otomobil sürücüsüne yardım etmesi