Filistin () - Hamas sözcüsü Fawzi Barhoum, Mısır arabuluculuğunda Filistin ile İsrail arasında bir ateşkesin sağlandığını duyurdu.
DHA DIŞ - Hamas: İsrail ile ateşkes sağlandı
Filistin () - Hamas sözcüsü Fawzi Barhoum, Mısır arabuluculuğunda Filistin ile İsrail arasında bir ateşkesin sağlandığını duyurdu.
25 Mart 2019 Pazartesi 23:22
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