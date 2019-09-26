DHA DIŞ- Hamaney: ABD ve Avrupa’ya güvenmemek gerekiyor

İran İslam Cumhuriyeti’nin Dini Lideri Ayetullah Hamaney, İran Uzmanlar Meclisi üyeleri ile görüştü. Görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Hamaney, “İslami düzene karşı düşmanlık bayrağı taşıyan, başta ABD ve birkaç Avrupa ülkesine güvenmemek gerekiyor” dedi.

Mehr Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Hamaney, “ABD ve Avrupa yetkilileriyle medya kuruluşları sürekli olarak ‘Yapamazsınız’ demeye çalışmaktadır. Ancak İran halkı bu tür propagandalara dikkat etmiyor. Başta ABD ve birkaç Avrupa ülkesi olmak üzere İslami düzene karşı düşmanlık bayrağı taşıyan ülkelere güvenmemek gerekiyor. Zira onlar açıkça İran halkına düşmanlık yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

“AVRUPALILAR YAPTIRIMLARA BAĞLI KALDILAR”

Avrupa’nın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getiremediğini ve ABD’nin anlaşmadan çekilmesi sonucu arabuluculuk görevini üstelenemediğini belirten Hamaney, “Avrupalılar, vaatlerine rağmen, ABD yaptırımlarına pratik olarak bağlı kaldılar. Bu yüzden artık İran İslam Cumhuriyeti için bir şey yapmaları pek mümkün değil” dedi.