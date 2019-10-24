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DHA DIŞ – Hamam böceklerini öldürmek isterken bahçesini havaya uçurdu
Brezilya’da bir adam, bahçesindeki hamam böceklerini öldürmek isterken bahçesini havaya uçurdu. Evin güvenlik kameraları, patlama anını saniye saniye görüntüledi. Brezilya’nın güneyinde Eneas Marques şehrinde yaşayan 48 yaşındaki...
GÜNDEM 24.10.2019, 10:40
Brezilya’da bir adam, bahçesindeki hamam böceklerini öldürmek isterken bahçesini havaya uçurdu. Evin güvenlik kameraları, patlama anını saniye saniye görüntüledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Brezilya’nın güneyinde Eneas Marques şehrinde yaşayan 48 yaşındaki adam, bahçesini istila eden hamam böcekleri yuvasından kurtulmak için ilk önce zehirli ilaç denedi ama başarılı olamadı. Toprağın altına yuva yapan hamam böceklerini yok etmek için bahçesinde çukur açan adam, toprağın içine benzin doldurdu. Açtığı çukura yanan kibrit atan Cesar Schmitz adlı adam bahçesini havaya uçurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Bahçesinde çukur açan adamın yanan kibriti çukura atması
-İkinci yanan kibriti çukura atması
-3. Yanan kibriti çukura atmasıyla bahçenin havaya uçması
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