DHA DIŞ - Hakan Atilla’yı ABD'den Büyükelçi Kılıç ve Başkonsolos Aktaş yolcu etti

ABD () - ABD’de 32 aydır tutuklu olan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı’ndan, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alber Aktaş yolcu etti.
GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ
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Uğurlamadan fotoğraflar
ABD () - ABD’de 32 aydır tutuklu olan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı’ndan, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alber Aktaş yolcu etti.