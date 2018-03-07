DHA DIŞ HABER - VİYANA'DA BIÇAKLI SALDIRI

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 7 Mart () - Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir kişi bıçakla çevrede bulunanlara saldırdı. Amerikan medyasına da yansıyan haberlere göre, kimliği şimdilik belli olmayan bir erkek, Viyana'da Prater parkında elindeKİ bıçakla çevrede bulunan insanlara saldırdı. Saldırı sonucu yaralananlar olduğu, 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.