DHA DIŞ HABER - Türk modacı New York'ta ayakta alkışlandı

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,() - TÜRKİYE'de yarattığı John Paul Ataker markası ile üçüncü kez New York Moda Haftası'na katılan Numan Ataker, tasarladığı Sonbahar-Kış 2017-2018 koleksiyonu ile ayakta alkışlandı.

New York'taki defilesine ünlüleri akın ettiği Ataker'in, 39 kıyafetini, birbirinden alımlı ve güzel 39 manken sundu. 2008 Kainat Güzeli Venezüellalı model ve oyuncu Dayana Mendoza da Ataker için podyuma çıktı. Defileyi aralarında diplomatlar, modacılar ve gazeteciler, mağaza ve butik sahipleri, Amerikalı moda yazarları ile ünlülerin de bulunduğu konuklar izledi. Ünlü isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump ile 6 yıl evlilik yaşayan, kızları Tiffany Trump'ın annesi Marla Maples, Amerikalı Kainat Güzeli Olivia Culpo yer aldı. New York Ticaret Ataşesi Özgür Çelikel de defileyi eşi Ayşe Çelikel ile birlikte izledi. Türkiye'de yayınlanan dünyaca ünlü Fransız kadın ve moda dergisi Madame LeFigaro dergisi, Ataker'in defilesinin hemen ardından, internet sitesinde yayınladığı haber ve fotoğraflarla John Paul Ataker markasından övgüyle söz etti.

Kendisini bir moda tasarımcısı olmaktan çok terzi olarak tanımlamayı tercih ettiğini söyleyen ve zarif haute couture giysileri ile görkemli bir defile düzenleyen Numan Ataker, giysilerde kullandığı kumaş, dikim ve renk ayrıntılara verdiği önemle dikkat çekti. Eserlerinde Türkiye'nin kültürel zenginliklerinden esinlenip, bunları giysilere yansıttığını belirten John Paul Ataker markasının yaratıcısı Numan Ataker, Sonbahar-Kış 2017-2018 koleksiyonunda jakar, organze, kadife kumaşları ile deri kullandığını belirtti.

Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini, etnik çizgileri, son derece zarif ve şık giysilerle harmanlayarak çağdaş kadının her zaman tercih edeceği tasarımlara dönüştürmesi ile tanınan Ataker, bu koleksiyonunda Yezidi kadınlarından esinlendiğini söyledi. Ataker, 'Açıkçası Yezidi kadınlardan niye esinlendiniz derseniz, yok olmakta olan kültürler benim dikkatimi çekiyor. Bunlar hakkında bir şeyler üretmek istedim' dedi.

Ataker, New York Moda Haftası kapsamında Eylül ayında İlkbahar-Yaz defilesinde Karadenizli kadınları işleyeceğini belirterek, 'Karadenizlilerin kıyafetlerini tasarlamayı düşünüyoruz. Başladık bile çalışmalarımıza. Eylül ayında horonla, kemençeyle bir defile yapmayı umuyoruz' diye konuştu. Numan Ataker, moda tasarımcısı olarak New York'ta sesini daha iyi duyurabildiğini, yoğun ilgi gördüğünü, Türkiye'de ise biraz geri planda kaldığını düşündüğünü aktardı.

John Paul Ataker markasının ABD Yönetim Kurulu Başkanı, Numan Ataker'in kız kardeşi Kerime Ataker de, bu defilede en güçlü koleksiyonu sunduklarını belirtti. Kerime Ataker, 'Her yeni koleksiyon daha da güçlü olacak. Bu defile için giyilebilir, dramatik ve cesurca bir koleksiyon hazırladık' dedi.

Giysilerin New York'ta podyumlara çıkmasından önce koleksiyonun ne olacağının çok merak edildiğini söyleyen Kerime Ataker, 'Çünkü daha önceki gösterilere bakarak, bizim neler yaratacağımızı dikkatle izliyorlar. Dünya markası olma yolunda güvenle ilerliyoruz' dedi.

John Paul Ataker markasını giyen ünlüler arasında, Kelly Osborne, Tamar Braxton, Kamie Crawford, Molly Bernard, Kristen Teakman, Trey Songz, Taylor Dye, Zulay, Henao, Ahlee Keating, Danielle Moinet, Symon, Madison Marlow, Bonang Matheba, Marla Maples, Tiffany Trump ve Madeline Stuart gibi isimler bulunuyor.

